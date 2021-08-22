انت الان تتابع خبر دولة مجاورة تسجل حصيلة وفيات 'كارثية' جراء كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية، اليوم الأحد، عن 684 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين المصابين بفيروس كورونا في ايران، في حصيلة غير مسبوقة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الوباء الى 102 الف و38 حالة.