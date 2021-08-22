مشاهد مستغربة.. طالبان تحضر مباراة كروية وتقيم صلاة بين الشوطين

المباراة التي أجريت الجمعة الماضية في ولاية هرات، غرب أفغانستان، جرت بحضور قادة من طالبان، استمروا في المتابعة حتى تتويج الفريق الفائز، بالبطولة، وتسليمه الكأس.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية التي قالت إن حضور عناصر "طالبان" للمباراة جزء من حملة تحسين صورة الحركة والقادة، فيما بدا أن الجديد في مثل هذه المنافسات الكروية هو إقامة الصلاة بين الشوطين.



وسلم مسؤول طالبان في المدينة مولوي شير أحمد الكأس في ختام المباراة النهائية للدوري المحلي، لكرة القدم المنظم في الولاية لقائد فريق "أتاك إنريجي"، الذي فاز على منافسه، "هارت موني تشارجر".