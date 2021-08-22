اليونان تتهم دولا إقليمية بمحاولة بسط سيطرتها على المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، دولا إقليمية بمحاولة بسط سيطرتها على المنطقة.

ولم يوجه وزير الخارجية اليوناني اتهاما مباشرا لدولة بعينها فيما يتعلق بـ"التدخل في شؤون الدول المجاورة".

لكن على مدار الشهور الماضية وجهت اليونان اتهامات لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في شؤون دول الجوار.

وهناك خلاف محتدم بين اليونان وقبرص من جهة وتركيا من الجهة الأخرى منذ شهور على خلفية أطماع أنقرة في احتياطيات نفط وغاز واعدة شرق المتوسط.

وفي يوليو/تموز الماضي، خطط أردوغان لفتح مدينة فاروشا التي تعد رمزا لتقسيم قبرص.

ومنذ 1974 وغزو الجيش التركي للثلث الشمالي من قبرص ردا على انقلاب نفذه جنرالات قبارصة يونانيون بهدف ضمها إلى اليونان، خلت مدينة فاروشا الساحلية من سكانها وأصبحت منطقة عسكرية مطوقة بالأسلاك الشائكة تقع تحت السيطرة المباشرة للجيش التركي.

وتقع المدينة حاليا في أراضي "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد منذ 1983 ولا تعترف بها سوى تركيا.

ويأتي المخطط التركي في مسعى لإعادة التفاوض حول الملف القبرصي على أساس إقامة دولتين، الأمر الذي ترفضه قبرص والاتحاد الأوروبي.

وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك (قبرص الشمالية)، التي لا تحظى باعتراف دولي سوى من أنقرة.



وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013، والمودعة بالأمم المتحدة رسميا.