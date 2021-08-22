رئيس وزراء إسرائيل إلى القاهرة بعد واشنطن.. زيارة "ثلاثية الثقة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في وقت لاحق مصر، في خطوة نادرة، ينظر إليها بأهمية بالغة في المنطقة.

وستكون زيارة بينيت "القريبة" إلى القاهرة التي لم يتحدد موعدها بعد، هي المحطة الثانية في جولته الحالية، التي تقود رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس المقبل.

ومصر تعد هي الدولة الثانية التي يزورها بينيت بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعكس الاهتمام الذي توليه إسرائيل لدور القاهرة في المنطقة.

هدف الزيارة

وقال بينيت في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "سأسافر قريبا للالتقاء بالرئيس المصري السيسي، الذي وجه لي دعوة. الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز وتوسيع العلاقات بين الدول في المنطقة".

ويحظى بينيت بما لم يحظَ به سلفه بنيامين نتنياهو؛ الذي لم تتجاوب القاهرة مع مساعيه لزيارة العاصمة المصرية خلال السنوات الماضية.

وكان مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل سلم بينيت الأسبوع الماضي دعوة لزيارة مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جهود على مسارين

ويقول مسؤولون فلسطينيون لـ"الخليج 365" إن مصر تقود جهودا على مسارين رئيسيين في العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية.

فمن ناحية فإن القاهرة تقود الجهود الدولية لتثبيت التهدئة وإعادة إعمار قطاع غزة، إضافة الى محاولة إبرام صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس".

ومن ناحية ثانية فإن مصر تقودا جهودا لإعادة إحياء المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية؛ سعيا لتطبيق حل الدولتين، بقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

ثقة ثلاثية

وقال مسؤول فلسطيني -فضل عدم الكشف عن اسمه- لـ"الخليج 365" إن القاهرة تحظى بثقة جميع الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وأضاف أن "القاهرة تبذل جهودا جبارة في مسعى للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، والإعداد لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي"،معتبرا أن "التعاون المصري-الأمريكي في هذا المسار هو موضع ترحيب من قبل القيادة الفلسطينية".

وكان مسؤولون إسرائيليون قاموا خلال الأشهر الماضية بالعديد من الزيارات الى العاصمة المصرية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، والسعي إلى إبرام صفقة لتبادل الأسرى.