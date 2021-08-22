شكرا لقرائتكم خبر عن نواب التنسيقية يتابعون حالة مصابى فريق كرة السرعة بعد حادث الطريق الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة مصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في حادث تصادم لأتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاي بطريق مصر - الإسكندرية الزراعي، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات.

فور وقوع الحادث فجرا، تحرك وفد من نواب التنسيقية يضم النائب عمرو درويش والنائبة هيام الطباخ عضوا مجلس النواب والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، لمكان الحادث لمتابعة حالة الشباب المصابين.

وانتقل النواب إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، حيث تم نقل المصابين، للوقوف على حالتهم ومتابعة الحالة مع مسئولي المستشفى.

وتواصل نواب التنسيقية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ونائبه محمد موسى عضو مجلس أمناء التنسيقية، وكذلك وزير الشباب والرياضة الذى أرسل فريقا لمتابعة الحالات، قبل أن يصل ليتابع برفقة نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

ويتابع النواب حالة المصابين، وما تقدمه لهم المستشفى من رعاية وما يحتاجونه من تدخلات جراحية للحفاظ على حياتهم.