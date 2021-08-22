شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى 2021/2022 لتصل إلى حوالى 30 مليار دولار، وكانت قد سجلت نحو 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى مايو 2020-2021 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول تحويلات المصريين العاملين بالخارج:
- سجلت تحويلات المصريين من الخارج نحو 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى مايو 2020-2021.
- تحويلات العاملين بالخارج سجلت نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020.
- مصر جاءت في المرتبة السادسة، بين الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات من الخارج، بحجم تحويلات، بلغ 24.4 مليار دولار، في عام 2020.
- حجم تحويلات المصريين بالخارج، خلال الفترة بين شهري يوليو ومارس، من العام المالي 2020-2021، قد بلغت 23.4 مليار دولار.
- شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار.