شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى 2021/2022 لتصل إلى حوالى 30 مليار دولار، وكانت قد سجلت نحو 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى مايو 2020-2021 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول تحويلات المصريين العاملين بالخارج: