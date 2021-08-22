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5 أرقام عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى 2021/2022 لتصل إلى حوالى 30 مليار دولار، وكانت قد سجلت نحو 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى مايو 2020-2021 مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020، ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول تحويلات المصريين العاملين بالخارج:

  1. سجلت تحويلات المصريين من الخارج نحو 28.5 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو وحتى مايو 2020-2021.
  2. تحويلات العاملين بالخارج سجلت نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019-2020.
  3. مصر جاءت  في المرتبة السادسة، بين الدول الأكثر استقبالاً للتحويلات من الخارج، بحجم تحويلات، بلغ 24.4 مليار دولار، في عام 2020.
  4. حجم تحويلات المصريين بالخارج، خلال الفترة بين شهري يوليو ومارس، من العام المالي 2020-2021، قد بلغت 23.4 مليار دولار.
  5. شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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