محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسبانيا يثمن جهود الإمارات

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليلة أمس اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا الصديقة.. قدم خلاله بالغ شكره و تقديره للجهود الإنسانية التي بذلتها دولة الإمارات في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الإسبان من أفغانستان إضافة إلى إجلاء الدبلوماسيين ورعايا العديد من الدول الصديقة.

