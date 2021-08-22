إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت لحم

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أفاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت اليوم الأحد، النار على شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، شرق بيت لحم بالضفة الغربية.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)اليوم عن المصدر قوله إن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه الشاب عمر موسى حسين شلالدة (25 عاماً) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار المصدر إلى أن الشاب أصيب في قدمه وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.