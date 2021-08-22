شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تسجل 4392 حالة إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الأحد 4392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بانخفاض 682 حالة مقارنة بأمس السبت، وهو أعلى رقم، يتم تسجيله يوم الأحد وأعلى بواقع 97 حالة، عما تم تسجيله يوم الأحد الماضي.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (1341 حالة) وفي الثلاثينات (845) وفي الأربعينيات (711) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 761 حالة تحت 19 عاما

ويبلغ عدد المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 271 شخصا، بارتفاع حالة واحدة عما تم تسجيله أمس السبت، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم نحو 1891 على مستوى البلاد، بزيادة ثلاث حالات مقارنة بأمس السبت.