برشلونة يصدر بيانا حول اصابة بيكيه

وقال النادي بحسب البيان ان "بيكيه يعاني من استطالة في ربلة الساق اليسرى" .

واضاف انه "لم تتحدد فترة غيابه بعد ولكن من المؤكد أنه سيغيب عن مواجهة خيتافي ، في الجولة المقبلة من الليجا ليفتقد برشلونة لأثنين من مدافعيه حيث يغيب جارسيا للإيقاف".

