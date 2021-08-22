انت الان تتابع خبر برشلونة يصدر بيانا حول اصابة بيكيه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-22 | 14:29
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أصدر نادي برشلونة الاسباني، اليوم الاحد، بيانًا طبيًا حول إصابة مدافعه بيكيه ، والتي اصيب بها خلال مواجهة نادي بلباو ، بثاني جولات الليجا.
وقال النادي بحسب البيان ان "بيكيه يعاني من استطالة في ربلة الساق اليسرى" .
واضاف انه "لم تتحدد فترة غيابه بعد ولكن من المؤكد أنه سيغيب عن مواجهة خيتافي ، في الجولة المقبلة من الليجا ليفتقد برشلونة لأثنين من مدافعيه حيث يغيب جارسيا للإيقاف".
واضاف انه "لم تتحدد فترة غيابه بعد ولكن من المؤكد أنه سيغيب عن مواجهة خيتافي ، في الجولة المقبلة من الليجا ليفتقد برشلونة لأثنين من مدافعيه حيث يغيب جارسيا للإيقاف".
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