باريس سان جيرمان يجهز شروطا باهظة لصفقة مبابي المحتملة

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض النادي الفرنسي للتجديد.

ووفقًا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يزال يأمل أن يفتح باريس باب المفاوضات على رحيل مبابي قبل نهاية الميركاتو يوم 31 أغسطس/آب الجاري.



وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن سان جيرمان يجهز شروطًا باهظة للموافقة على رحيل مبابي هذا الصيف.

وأوضحت أن باريس سيطلب 150 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين من ريال مدريد، على أن يكون أحدهما فيرلاند ميندي أو كاسيميرو.

وقالت "ديفينسا سنترال" إن ريال مدريد في الوقت الحالي لن يوافق على رحيل ميندي أو كاسيميرو.