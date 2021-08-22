انت الان تتابع خبر باريس سان جيرمان يجهز شروطا باهظة لصفقة مبابي المحتملة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-22 | 13:43
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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن ارتباط الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.
وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي كل عروض النادي الفرنسي للتجديد.
ووفقًا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يزال يأمل أن يفتح باريس باب المفاوضات على رحيل مبابي قبل نهاية الميركاتو يوم 31 أغسطس/آب الجاري.
وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن سان جيرمان يجهز شروطًا باهظة للموافقة على رحيل مبابي هذا الصيف.
ووفقًا لشبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يزال يأمل أن يفتح باريس باب المفاوضات على رحيل مبابي قبل نهاية الميركاتو يوم 31 أغسطس/آب الجاري.
وأشارت الشبكة الإسبانية، إلى أن سان جيرمان يجهز شروطًا باهظة للموافقة على رحيل مبابي هذا الصيف.
وأوضحت أن باريس سيطلب 150 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين من ريال مدريد، على أن يكون أحدهما فيرلاند ميندي أو كاسيميرو.
وقالت "ديفينسا سنترال" إن ريال مدريد في الوقت الحالي لن يوافق على رحيل ميندي أو كاسيميرو.
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