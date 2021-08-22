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التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس في أول مباراة رسمية له بعد عودة أليغري

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-22 | 13:20

التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس في أول مباراة رسمية له بعد عودة أليغري

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يفتتح نادي يوفنتوس مبارياته في الموسم الجديد، بمواجهة مضيفه أودينيزي، في الجولة الأولى من لكرة القدم، اليوم الأحد.
وتجرى المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة.

وأعلن ماسيميليانو أليغري، الذي تسلم هذا الصيف مسؤولية تدريب النادي المنتمي لمدينة تورينو للمرة الثانية بعد عامين من رحيله، أعلن قائمة فريقه لمواجهة أودينيزي، وضمت 23 لاعبا، بينهم مانويل لوكاتيلي، المنضم ليوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من ساسولو، والنجم البرتغالي ، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن فريق "السيدة العجوز" في الميركاتو الصيفي الحالي.

— JuventusFC (@juventusfc)
ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس ضد أودينيزي، ستكون على الشكل التالي:

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع: دانيلو - دي ليخت - بونوتشي - ساندرو.

في خط الوسط: بنتانكور - رامزي - برنارديسكي.

في خط الهجوم: كييزا - ديبالا - رونالدو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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