طالبان بـ"روح رياضية".. تسليم الكأس للفائز وصلاة بين الشوطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بروح رياضية جلس مسلحو طالبان، على مدرجات ملعب، لمتابعة مباراة لكرة القدم، في نهائي بطولة أطلقتها الحكومة الأفغانية السابقة.

المباراة التي أجريت الجمعة الماضية في ولاية هرات، غرب أفغانستان، جرت بحضور قادة من طالبان، استمروا في المتابعة حتى تتويج الفريق الفائز، بالبطولة، وتسليمه الكأس، وسط فرحة عارمة من اللاعبين والمشجعين.





ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية التي قالت إن حضور عناصر "طالبان" للمباراة جزء من حملة تحسين صورة الحركة والقادة، مشاهد من النشاط الرياضي، فيما بدا أن الجديد في مثل هذه المنافسات الكروية هو إقامة الصلاة بين الشوطين.





وسلم مسؤول طالبان في المدينة مولوي شير أحمد الكأس في ختام المباراة النهائية للدوري المحلي، لكرة القدم المنظم في الولاية لقائد فريق "أتاك إنريجي"، الذي فاز على منافسه، "هارت موني تشارجر".





ومنذ وصولها إلى السلطة وسيطرتها على كابول، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني، حرصت طالبان على إرسال رسائل إيجابية أكدت أن حكمها سيكون "مختلفا" عمّا عرفته البلاد خلال الفترة الممتدة بين 1996 و2001 والتي اتصفت بقسوة شديدة.





لكن فكر طالبان 2021، فيما يبدو لن يكون كما كان عليه الحال قبل 20 عاما، فقد دعت الحركة إلى تشكيل حكومة تضم نساء، وسمحت للفتيات بالعودة إلى المدارس، وشجعت على التعليم، ووعدت بحماية الحريات الصحفية وفق ضوابط معينة.