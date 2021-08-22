الجيش الإسرائيلي "على أهبة الاستعداد" لجميع السيناريوهات في غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن الجيش "على أهبة الاستعداد" لمواجهة جميع السيناريوهات في قطاع غزة.

وفي مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، بعث بينيت "أمنيات الشفاء العاجل" للرقيب أول بارئيل حدريا شموئيل أحد عناصر حرس الحدود الإسرائيلي الذي أصيب أمس بنيران أطلقت على الجدار الأمني بقطاع غزة.

وأضاف: "سنحاسب من مس بمقاتلينا وبمواطنينا، ورد الجيش الإسرائيلي خلال ساعات الليل على ذلك بشن غارات واسعة النطاق على قطاع غزة".

وتابع بينيت: "عقدت الأسبوع الماضي جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة فرقة غزة وجيش الدفاع والمنطقة العسكرية الجنوبية وفرقة غزة على أهبة الاستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات".

وكان الجيش الإسرائيلي نفذ الليلة الماضية غارات على أهداف في قطاع غزة، قال إنها جاءت ردا على إصابة شرطي حرس حدود بجروح بالغة إثر إطلاق النار عليه.

وأظهر شريط فيديو قصير، تم تداوله عبر شبكان التواصل الاجتماعي، شابا فلسطينيا وهو يطلق النار من مسدس على الشرطي الذي يبدو أنه قناص كان يطلق النار على المتظاهرين الفلسطينيين قرب حدود قطاع غزة.