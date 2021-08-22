بعد حجب الثقة.. رئيس وزراء السويد يترك منصبه في نوفمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين أنه سيستقيل من منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتزامن موعد استقالة رئيس وزراء السويد بحلول موعد عقد اجتماع للحزب "الاشتراكي الديمقراطي"، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.



وأضاف لوفين في خطابه السنوي في فصل الصيف اليوم الأحد: "في انتخابات العام المقبل، سيقود الاشتراكيون الديمقراطيون شخصا آخر".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، أعلن "لوفين" نيته الاستقالة من منصبه، بعد أيام من حجب الثقة عنه، في سابقة يشهدها تاريخ البلاد السياسي.

وخطوة البرلمان بحجب الثقة منحت رئيس الوزراء وقتها أسبوعا إما للدعوة إلى انتخابات جديدة وإما تقديم استقالته، وهو الخيار الأخير الذي فضّله.

جاءت خطوة حجب الثقة عن الرجل نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه، بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة،

وتميز لوفين بقدرته على الصمود في وجه الأزمات السياسية منذ توليه السلطة، لكن ذلك لم يشفع له بأن يكون أول رئيس وزراء يسقط بهذه الطريقة.



يذكر أن لوفين تولى رئاسة مجلس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول 2014 .

