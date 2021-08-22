تونسي تلقى تدريبا بليبيا.. ”الخليج 365” تكشف هوية مخطط اغتيال قيس سعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر أمنية لـ"الخليج 365" هوية الإرهابي الذي كان يهدف لاغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد بجهة الساحل.

وقالت المصادر إن الإرهابي الذي اعتقله الأمن التونسي اليوم الأحد، هو تونسي الجنسية، وتلقى تدريبا في ليبيا، وتسلل في أوائل شهر أغسطس/آب الجاري، عبر الحدود البرية.

وبينت ذات المصادر الأمنية أن التحقيقات الأولية تفيد بانتماء الإرهابي المعتقل، لتنظيم داعش، وضُبطت بحوزته شهادة علمية مزورة، من إحدى الجامعات الوهمية في تركيا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الوحدات الأمنية فككت منذ بداية هذا الشهر أربع خلايا إرهابية توصف بالنائمة تنشط في جهتي الساحل التونسي (محافظات سوسة والمنستير والمهدية) والجنوب الشرقي على الحدود التونسية الليبية.

وفي وقت سابق اليوم نشرت صحيفة "الشروق" التونسية أنه تم "إلقاء القبض على إرهابي ممن ينعتون بالذئاب المنفردة كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف الرئيس قيس سعيد بإحدى المدن الساحلية".

وقالت الصحيفة إن تحريات واسعة أجريت منذ إلقاء القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية.

والجمعة أكد الرئيس التونسي، أن هناك من يجري محاولات يائسة لاغتياله، قائلا: "طريق الحق صعب، وسأواصل بنفس المبادئ في إطار القانون".

وتابع: "الحكومات تتعاقب أما الدولة فتستمر.. سنقف سدا منيعا أمام كل من يحاول ضرب الدولة".