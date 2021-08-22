الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين "حايك" سفيرا لها بالإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأحد، مصادقة الحكومة على تعيين أمير حايك سفيرا لبلاده لدى الإمارات.

وبارك لابيد في تغريدة على حسابه في تويتر لأمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات، على موافقة مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم على تعيينه.

وأضاف لابيد أنه واثق من أن حايك وغيره من السفراء المعينين "سيؤدون دورهم بأفضل ما في وسعهم ويمثلون إسرائيل بكل فخر وفرح".



ولم يتحدد موعد وصول حايك إلى الإمارات لتولي مهامه رسميا.



وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن لابيد تعيين "حايك" سفيرا لبلاده لدى الإمارات.



وبتعيينه يصبح حايك أول سفير لإسرائيل في الإمارات بعد توقيع اتفاق سلام بين البلدين في منتصف سبتمبر/أيلول من العام الماضي.



وكان لابيد افتتح مؤخرا السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية الإسرائيلية العامة في دبي.وأواخر يونيو/حزيران الماضي، افتتح لابيد سفارة إسرائيل في أبوظبي، معتبرا أنه يوم تاريخي لبلاده.



حينها قال وزير الخارجية الإسرائيلي: "نقف هنا اليوم لأننا اخترنا السلام والتعاون على الحروب والعداء".



وأضاف: "إسرائيل معنية بالسلام مع جميع جيرانها.. هذه لحظة تاريخية وهي تذكير بأن التاريخ يصنعه الناس.. الناس الذين يفهمون التاريخ ولكنهم على استعداد لتغييره. الناس الذين يفضلون المستقبل على الماضي".

وأشار إلى أن "الاتفاقيات يوقعها الزعماء لكن السلام يصنعه الناس".