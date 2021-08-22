أسعار الذهب اليوم الأحد 22 أغسطس 2021 في مصر.. تراجع جماعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 22 أغسطس 2021، بشكل جماعي وسط عطلة هادئة محلية وعالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو 894 جنيها مقابل 898.99 جنيه السبت.



و سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) 782 جنيها مقابل 786.58 جنيه، أمس.

الذهب عيار 18 في مصر

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 670 جنيها مقابل 674.32 جنيه السبت.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 521 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 447 جنيها.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر نحو 27795جنيها.

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر (8 جرامات من عيار 21) 6,256 جنيها

أسعار الذهب العالمية

وعالميا، قفزت أسعار الذهب الجمعة إثر تراجع شهية المستثمرين المخاطرين وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تطورات فيروس كورونا.

وأدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، ليرتفع الآن نحو 0.4 % في الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف "لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وأسوأ أسبوع منذ فبراير/ شباط.

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن قبع الملاذ الآمن المنافس الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن تسعة أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. ومن شأن خفض البنك المركزي الأمريكي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.