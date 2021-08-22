عاجل.. أمير الكويت والكاظمي يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع بالمنطقة.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن أمير الكويت استقبل الكاظمي والوفد المرافق له، في قصر بيان، اليوم الأحد، بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وأشارت إلى أن اللقاء جرى بحضور ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والعزم المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

كما جرى مناقشة سبل تنمية التجارة البينية بين البلدين في ظل وجود الرغبة لتنمية الشراكة الثنائية ولعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وقبيل مغادرته العراق، أكد الكاظمي أن الزيارة تأتي ضمن مساعي حكومته لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت.

وقال إن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.