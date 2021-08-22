شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس وزراء إسبانيا يجري اتصالاً بمحمد بن زايد ويشكر الإمارات لإجلاء رعايا بلاده من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

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تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.



قدم خلاله بالغ شكره وتقديره للجهود الإنسانية التي بذلتها دولة الإمارات في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الإسبان من أفغانستان إضافة إلى إجلاء الدبلوماسيين ورعايا العديد من الدول الصديقة.

كما تطرق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الحكومة الإسبانية خلال الاتصال إلى التطورات الإقليمية وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.