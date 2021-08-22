شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء إسبانيا يثمن جهود الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ليلة أمس اتصالاً هاتفياً من بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا الصديقة.. قدم خلاله بالغ شكره و تقديره للجهود الإنسانية التي بذلتها دولة الإمارات في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الإسبان من أفغانستان إضافة إلى إجلاء الدبلوماسيين ورعايا العديد من الدول الصديقة.



كما تطرقا خلال الاتصال إلى التطورات الإقليمية وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.