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إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت لحم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفاد مصدر أمني فلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت اليوم الأحد، النار على شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات  الفلسطينية ( وفا)اليوم عن المصدر قوله إن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه الشاب عمر موسى حسين شلالدة (25 عاماً) وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وأشار المصدر إلى أن الشاب أصيب في قدمه وتم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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