عاجل.. تنويه مهم من سفارة دولة الإمارات في كوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 أغسطس 2021

أهابت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا بمواطني الدولة توخي الحيطة والحذر مع اقتراب العاصفة الاستوائية أوميس في المناطق الجنوبية من جمهورية كوريا اليوم الأحد.

