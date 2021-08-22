بنسبة نجاح 100%.. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الاعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم :

اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد نتيجة امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 100٪.

وأشاد المحافظ، بالطلاب لاجتهادهم وبأولياء الأمور لتوفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وبالمنظومة التعليمية التى ساعدتهم على التحصيل.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد طلاب الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ 1803 طلاب حضر منهم 1472 طالبا وطالبة وغاب 331 طالبا وطالبة، ونجح جميع الحاضرين بنسبة 100%.

حضر اعتماد النتيجة، خالد أبو سلمة مدير ادارة التعليم الاعدادى بمديرية التربية والتعليم وعدد من مسئولي الكنترول والقيادات التعليمية. وكانت نتيجة الدور الأول بالشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 82.1 %.