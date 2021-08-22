وظائف الكهرباء.. بيان عاجل من الشركة القابضة بشأن إعلان توظيف متداول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر بيانا عاجلا حول ما تم تداوله على بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية عن حاجتها لشغل بعض الوظائف.

وقالت الشركة، في بيانها، الأحد: لا يوجد إعلان تعيينات في الوقت الحالي بالشركة وشركاتها التابعة وأنها غير مسؤولة عن تداول أخبار أو معلومات غير صحيحة وغير رسمية بصفحات أو مجموعات مزيفة تحمل اسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكدت البيان أنه في حال وجود تعيينات سيتم الإعلان عنها في الجرائد الرسمية وموقع الشركة القابضة، وعلى مختلف القنوات الرسمية بجميع منصات التواصل الاجتماعي بذات الشعار أعلى البيان.

​