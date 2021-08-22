عيادات ومعامل تحاليل.. الجيزة: غلق 220 منشأة طبية تدار بدون ترخيص في 12 حيا ومركزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بغلق 220 منشأة طبية تشمل عيادات تخصصية ومعامل تحاليل ومراكز صحية وتغذية علاجية ومراكز إشاعات وعلاج إدمان وبنك دم وحضانات وغرف عمليات بمستشفيات بنطاق المحافظة لإدارتها وتشغيلها بدون ترخيص وضبط عدد من المخالفات بها.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أن قرارات الغلق جاءت عقب حملات التفتيش التي نفذتها مديرية الصحة ممثلة في الإدارة العامة للعلاج الحر بالتعاون مع أجهزة المحافظة بالأحياء والمراكز على المنشآت الطبية التي يتم إدارتها وتشغيلها دون ترخيص خلال الفترة الماضية.

وشمل قرار محافظ الجيزة، الغلق الإداري لتلك المنشآت الطبية الواقعة بأحياء ومراكز ومدن بولاق الدكرور وشمال الجيزة والهرم والعجوزة والدقي والعمرانية والطالبية وحدائق الأهرام والحوامدية وأبوالنمرس و6 أكتوبر والشيخ زايد.

وكلف المحافظ، مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمراكز الصحية الكائنة بنطاقهم وغلق أية منشأة مخالفة للشروط الصحية وغير حاصلة على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة.

كما وجه المحافظ، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها والمرور الدوري عليها للتأكد من عدم تكرار فتحها.​