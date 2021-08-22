"بالخرطوش".. القبض على المتهمين بقتل "محمد" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على المتهمين في واقعة قتل شاب، بمنطقة نزلة باسوس على الطريق الدائري، دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس، ومحاولة المتهمين سرقته، وأثناء مقاومته أطلق أحدهم عيارا ناريا من فرد خرطوش، ما تسبب فى وفاة المجني عليه.

كان مدير أمن القليوبية تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة عامل بمنطقة نزلة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية على الطريق الدائري، مصابا بطلق نارى بالرأس، وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد.ع.ع " 22 عامًا، وبه طلق ناري بالرأس.

جرى تشكيل فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "م.م.س" وشهرته "ظاظا" 26 عامًا، عربجي، سبق اتهامه في قضيتين "شروع في قتل وسلاح ناري" و"ر.ر.إ" 22 عامًا، بائع خردة، وسبق اتهامه في قضية شروع في سرقة بالإكراه، و"خ.م.أ" وشهرته "مصاصة" 21 عامًا، سبق اتهامه في قضية خطف، و"ه.م.ش"، وشهرته "شورى" 24 عامًا، وسبق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه.

وتبين أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة متعلقات المواطنين بالإكراه وتحت تهديد السلاح بالطرقات العامة، واعترف المتهمين أنهم أثناء استقلالهم دراجة نارية قيادة المتهم الثالث بالطريق محل الواقعة، تلاحظ لهم توقف المجني عليه بجوار مركبة التروسيكل الخاصة به، فتوقفوا لسرقته بالإكراه، إلا أنه قاومهم فوجه المتهم الأول صوبه سلاح ناري فرد خرطوش، وأطلق عيار ناري بالرأس فأرداه قتيلا، واستولوا على هاتفه المحمول، وتركوا مركبة التروسيكل الخاصة به لتعطلها، وفروا هاربين، وأرشد المتهمين عن السلاح المستخدم والدراجة النارية التي كانوا يستقلونها.

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