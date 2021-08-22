محافظ القاهرة يكرم أبطال العاصمة المتوجين بميداليات أولمبية في طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- علاء أحمد:

كرَّم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أبطال مصر من أبناء محافظة القاهرة المتوجين بميداليات أوليمبية في طوكيو 2020، فريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه، وأحمد الجندي الفائز بفضية الخماسي الحديث، وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه الفائزة بالبرونزية .

وأشاد محافظ القاهرة بإنجازهم، ووجه التحية إليهم على مجهودهم الكبير طوال البطولة والنتائج المتميزة التي قاموا بتحقيقها .

وأكد محافظ القاهرة أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكريم أبطال مصر وإطلاق اسم فريال أشرف على واحد من أهم محاور القاهرة، لهو أبلغ رسالة على دعمه الأبطال والمتفوقين، وتقديرًا لكل مَن يرفع اسم مصر عاليًا .

وأكد محافظ القاهرة أن التاريخ سيظل يسجل أسماءهم بحروف من نور، متمنيًا لهم تحقيق المزيد من البطولات، وأن يكونوا سفراء لمصر في كل المحافل الدولية .

وأثنى محافظ القاهرة على المدربين والإداريين والذين كان لرعايتهم أكبر الأثر لتحقيق هذه البطولات .

ووجه عبد العال تحية خاصة إلى أسر الأبطال الذين قاموا بتوفير المناخ المناسب لهم؛ مما جعل تلك الأسر تحصد الآن نتاج هذا الجهد .

ودعا محافظ القاهرة شباب وفتيات مصر لاتخاذ هؤلاء الأبطال قدوة لهم في العزيمة والإصرار لتحقيق النجاح .

ومنح محافظ القاهرة الأبطال الثلاثة درع المحافظة، كما منح هاني السيد قشطة، مدرب البطلة فريال أشرف، ومحمد عبد الرجال جودة، مدرب البطلة جيانا فاروق، ود.أسامة أبو زيد، رئيس مجلس إدارة نادي الشمس، الذي ينتمي إليه البطل أحمد الجندي، شهادات تقدير وعملات تذكارية؛ تقديرًا للجهد الكبير الذي بذلوه مع أبطال مصر .​

شهد التكريم نائبا المحافظ للمنطقتين الشرقية والشمالية، ود.سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة، وأسر الأبطال الثلاثة، واللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي المقاصة، والمشرف العام على البعثة المصرية بطوكيو، ومحمد الضهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، واللواء رضا الجندي مشرف الكاراتيه بالاتحاد الرياضي للقوات المسلحة، والعميد وليد الهلالي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، وحسام موسى رئيس منطقة القاهرة للكاراتيه، وخالد عصفور المدير الفني لنادي الشمس، ووليد عبد الرحمن الملاح رئيس مجلس إدارة الروابط الرياضية، وأحمد عبد العال، المدير الفني للمؤسسة العسكرية.​