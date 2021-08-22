رسميًا.. التطعيم بلقاح كورونا شرط السكن في مدن جامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، قرارًا بجعل التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا شرطًا أساسيًا للقبول بالسكن في المدينة الجامعية.

يأتي ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها والتى تنظم معايير قبول الطلاب المغتربين الراغبين فى السكن بالمدينة الجامعية من الطلبة والطالبات.

وقال "الجمال" إن القرار يهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الجامعة من الطلاب وضمن خطة الجامعة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين منتسبيها وتوفير بيئة صحية آمنة داخل الحرم الجامعى وكافة مرافق الجامعة؛ مشيرًا إلى توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكافة المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين فى مقرات طبية داخل الجامعة.

وأكد الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه لن يتم قبول أي طالب للسكن بالمدن الجامعية نهائيًا دون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث يستلزم من الطلاب الذين سبق لهم الحقن باللقاح إحضار ما يثبت حصولهم على المصل مختومًا بختم وزارة الصحة أو الجامعة فى حال أن تم حقنه في المستشفيات الجامعية.

وأشار "غريب" إلى إجراءات التقدم للتطعيم باللقاح من الطلاب المغتربين المقبولين بالمدينة الجامعية، والتى تتضمن تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للعيادة الطبية بالمدينة الجامعية بالمبنى السكني المقبول به سواء من الطلبة أو الطالبات وذلك للحصول على المصل المضاد لفيروس كورونا المستجد وذلك بالمجان.