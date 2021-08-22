تنسيق الجامعات 2021.. ننشر إجابات أهم 18 سؤالا بشأن القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الأهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إجابات أهم 18 سؤالا بشأن القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الأهلية، وجاءت الأسئلة وإجاباتها على النحو التالي:

ما الجامعات الأهلية التي تُطبق نظام القبول الإلكتروني الموحد؟

- 4 جامعات، هي:

ـ جامعة الملك سلمان الدولية.

ـ جامعة الجلالة.

ـ جامعة العلمين الدولية.

ـ جامعة المنصورة الجديدة.

ما الموقع الإلكتروني للقبول بالجامعات الأهلية؟

- يمكن للطلاب التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني:اضغط هنا

ما الشهادات التي يطبق عليها نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الأهلية؟

- يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المُعادلة العربية والأجنبية).

ما نظام القبول بالجامعات الأهلية؟

- يعتمد نظام القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية- الجلالة – العلمين الدولية– المنصورة الجديدة) على المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة مُضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70٪ لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25٪ للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع + 5٪ لاختبار التفكير النقدي).

ما البرامج الدراسية والتخصصات العلمية بالجامعات الأهلية الأربع؟

- يمكن للطالب الدخول على المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات الأهلية؛ للتعرف على برامجها الدراسية، وهي على النحو التالي :

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الملك سلمان الدولية

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة الجلالة

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة العلمين الدولية

ـ الموقع الإلكتروني لجامعة المنصورة الجديدة

ما القواعد الواجب اتباعها قبل إنشاء حساب على موقع التقديم في الجامعات الأهلية؟

- التسجيل باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل.

- أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعلًا وصالحًا للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل؛ حيث إنه هو الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب.

- يفضل استخدام مستعرض google أو Microsoft edge

- لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل؛ حيث إنها بيانات مميزة لكل طالب.

- يتم إدخال جميع الأرقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

- الطالب مسؤول مسؤولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

- تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد.

- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأي شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك.

هل توجد إمكانية لتعديل رغبات الطالب سواء بالإضافة أو الحذف أو تغيير الترتيب؟

- يمكن للطالب تعديل الترتيب والإضافة والحذف بكل سهولة من خلال الأسهم الموجودة بجانب كل رغبة، ويمكن للطالب أيضًا التعديل في البرامج المختارة من قبل طالما لم يضغط الطالب على إتمام التسجيل والموافقة على رسالة التحذير التي تظهر للطالب، مع العلم أنه يحق للطالب التسجيل حتى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة ثم القطاع ثم البرنامج.

هل يشترط إجراء اختبارات قبول للالتحاق بالجامعات الأهلية؟

- نعم، يشترط للالتحاق بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية- الجلالة- العلمين الدولية- المنصورة الجديدة) اجتياز الطالب اختبارات القبول الإلكترونية الموحدة.

متى تبدأ اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية؟

- تعقد اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية الأربع (الجولة الرابعة للاختبارات الإلكترونية) يومي الأربعاء والخميس الموافقين 18 و19 أغسطس الجاري.

- وستعقد الجولة الخامسة من الاختبارات يومي الأربعاء والخميس الموافقين ٢٥ و٢٦ أغسطس الجاري، وذلك للطلاب الذين أنهوا تسجيلهم، وإدخال رغباتهم عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية.

كيف يعرف الطالب موعد الاختبار؟

- عن طريق متابعة موقع نشر معلومات وأخبار لجنة القبول والتنسيق للجامعات الأهلية:اضغط هنا

أين تعقد اختبارات القبول الإلكترونية بالجامعات الأهلية؟

- تُعقد الاختبارات بمراكز الاختبارات الإلكترونية الحديثة التي أنشأتها الوزارة في الجامعات المصرية، ويتم توجيه الطالب للمركز الأقرب لسكنه.