الناتو: مقتل 20 شخصا على الأقل خلال الإجلاء من مطار كابل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 15 ثانية

أفاد مسؤول بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الأحد، أن ما لا يقل عن 20 شخصا لقوا حتفهم في الأيام السبعة المنصرمة داخل مطار كابل وحوله خلال جهود الإجلاء بعد سيطرة مقاتلي طالبان على العاصمة الأفغانية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لرويترز: “الأزمة خارج مطار كابول مؤسفة.. تركيزنا منصب على إجلاء جميع الأجانب بأسرع ما يمكن”.

وزادت الحشود عند مطار كابول يوميا على مدى الأسبوع المنصرم، مما عرقل عمليات المغادرة مع محاولة الولايات المتحدة ودول أخرى إجلاء الآلاف من دبلوماسييها ومدنييها والعديد من الأفغان.

وقال المسؤول في حلف الأطلسي: “تبتعد قواتنا بمسافة محددة عن المناطق الخارجية لمطار كابل لمنع أي اشتباكات مع طالبان”.

وأثارت سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان مخاوف من حملات انتقام وعودة حكمها المتشدد الذي فرضته عندما كانت في السلطة قبل عقدين.