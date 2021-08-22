ليبيا.. البرلمان يقر جلسة مساءلة رئيس الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بحضور جلسة مساءلة أقرها البرلمان الليبي يوم 30 أغسطس/أب الجاري.

هذه التطورات جاءت بعدما طالب 11 نائباً رئاسة البرلمان الليبي قبل أيام، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، بتهم استمرارها في إهدار المال العام خارج البلاد وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات العامة داخل ليبيا، إلى جانب تجاوز صلاحياتها وتدخلها في المجال العسكري، وفق تعبيرهم.

النواب نفسهم، وقعوا خطاباً موجها إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، ذكروا فيه أن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور”. وأشاروا إلى أن هذه الحكومة “أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية.

يشار حكومة الدبيبة تسلمت السلطة في آذار الماضي وبدأت رسمياً في ممارسة مهامها وأعمالها بعد نيلها ثقة البرلمان، وذلك بعد سنوات من حكم إدارتين متحاربتين، إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها.