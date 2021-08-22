هل تعرضت الخارجية الأمريكية لهجوم سيبراني خطير؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تعرضت وزارة خارجية الولايات المتحدة مؤخرا لهجوم سيبراني قد يكون خطيرا، بحسب ما أفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية .

ونقلت الشبكة أمس السبت عن مصدر مطلع تأكيده تعرض وزارة الخارجية لهجوم من قبل هاكرز، مشيرا إلى أن القيادة السيبرانية التابعة للبنتاغون أصدرت إشعارات بشأن “اختراق خطير محتمل”.

وذكرت الشبكة أن موعد هذا الهجوم السيبراني المزعوم ونطاقه والمسؤولين عنه هي أمور لا تزال مجهولة، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث أثر على أي عمليات تديرها الوزارة.

وقال مصدر مطلع على عمليات الإجلاء من العاصمة كابل إنها لم تتأثر جراء الهجوم.

وصرح متحدث باسم الخارجية الأمريكية للشبكة بأن الوزارة تأخذ على محمل الجد مسؤولياتها عن حماية بياناتها، وتتخذ إجراءات دائما في هذا الصدد، مضيفا أنه ليس مخولا ببحث طبيعة ونطاق أي حوادث سيبرانية مزعومة لدواع أمنية.

ويأتي هذا التقرير بعد عدة أسابيع من إصدار لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي تقريرا قدرت فيه برنامج الأمن المعلوماتي الخاص بوزارة الخارجية بأدنى درجة مسموح بها للمؤسسات الفدرالية في الولايات المتحدة، محذرة من أن ذلك يعرض بيانات حساسة متعلقة بالأمن القومي للخطر، بحسب “فوكس نيوز”.