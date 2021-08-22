مصر.. الكشف عن مخطط مشروع “القاهرة التاريخية”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

ضمن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في حقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كشف تقرير حكومي مصري تفاصيل مشروع تطوير القاهرة التاريخية، المقرر بتكلفة تصل 30 مليار جنيه (نحو 2 مليار دولار).

وبحسب التقرير فإن “مشروع تطوير القاهرة التاريخية سيحدث نقلة حضارية بالعاصمة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمناطق التراثية والتاريخية وأن العمل جار على تنفيذ المشروع، من إعداد الدراسات للدخول في حيز التنفيذ، وإجراء معاينات على أرض الواقع من جانب الخبراء والمختصين”، بحسب صحيفة “الوطن”.

التقرير كشف بحسب صحيفة “الوطن” أن “المشروع يكلف 30 مليار جنيه، ويحظى بمتابعة مستمرة من جانب رئيس الوزارء، مصطفى مدبولي، والقيادة السياسية، من أجل القضاء على التشوه العمراني وإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وإعادتها لسابق عهدها من عشرات السنين، والقضاء على الإهمال الذي لحق بها خلال السنوات الأخيرة”، لافتا إلى أن “استراتيجية تطوير القاهرة التاريخية تعتمد على عدد من المحاور”، منها الحفاظ على المباني الأثرية وذات القيمة، وذلك من خلال “الترميم وإعادة الاستخدام، والعمل على إحياء النسيج العمراني التاريخي للمناطق، مع إجراء حصر للأنشطة غير الملائمة لطبيعة المنطقة التاريخية، وتخصيص أماكن بديلة لها، أو تشجيعها على تغيير النشاط، إلى جانب تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية، وإعادة استخدامها بالشكل المناسب لها”.

وأوضح أن “مناطق التطوير بالمرحلة العاجلة لإعادة تأهيل الأحياء العمرانية ذات القيمة التاريخية، تتضمن مناطق مسجد الحاكم، وباب زويلة، وحارة الروم، ودرب اللبانة، والفسطاط، ومسجد الحسين، والأزهر، مع العمل على إزالة الركام والتراكمات الموجودة بتلك المناطق لاستكمال أعمال تطويرها، وإعادة إنشاء المباني الخرِبة بالطابع الإسلامي، إلى جانب تنفيذ تطوير كامل لمختلف شبكات المرافق بها، وذلك للوصول بها إلى أن تصبح هذه المناطق منطقة تراث عالمي”.

وبحسب محافظ القاهرة فإن “أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية ستتم دون المساس بالخريطة السكانية، بينما سيتم نقل الأنشطة الخطرة، ومنها مغالق الخشب، ومصانع الثلج، والورش التي تحوي مواد خطرة، علاوة على منع تحويل المباني السكنية إلى أنشطة تجارية في تلك المناطق، مع الإبقاء على الحرف اليدوية الأصيلة في تلك المناطق، مع تطوير العقارات الموجودة ورفع كفاءتها والاستعانة بالصور القديمة لتلك المناطق لإعادتها إلى سابق عهدها وتطوير الواجهات”.