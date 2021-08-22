منظمة المؤتمر الاسلامي تعقد اجتماعا إستثنائياً في جدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاحد اجتماعا استثنائيا في مقر الأمانة العامة في جدة لبحث الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان وذلك بدعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية.

وقالت المنظمة، في بيان، إنه “بناءً على دعوة السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، الأحد، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان”.

وكانت السعودية أعلنت، الاثنين الماضي، أنها مهتمة بمتابعة الأحداث الجارية في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، معربة عن أملها في استقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت.

يشار أن السعودية، رعت في يونيو الماضي، مؤتمر “إعلان السلام في أفغانستان” الذي جمع كبار المسؤولين والعلماء، واستضافته رابطة العالم الإسلامي، في مكة المكرمة، لتعميق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وإرساء دعائم السلام في البلاد.