تشديد روسي على المعارضة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

قالت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية إن روسيا لم يعد لديها معارضة، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لمحاولة اغتيال المعارض البارز أليكسي نافالني. كان نافالني يعلم أنه يعود إلى قلب العاصفة، عندما قرر الرجوع مرة أخرى إلى روسيا، بعد تلقيه العلاج في إحدى مستشفيات ألمانيا، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال“.

وأضافت الصحيفة أن ”محاولة اغتيال نافالني بالسم قبل عام، تسببت في إشعال أزمة سياسية داخل روسيا، ومنذ ذلك الحين، سحق الكرملين حركة المعارضة، ومنع مساعدي نافالني من الترشح للبرلمان، وقام بنفي عدد كبير من المعارضين“.

ونقلت ”تليغراف“ عن كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني، التي رافقته على الرحلة التي أعادته من ألمانيا إلى روسيا، وظلت قيد الإقامة الجبرية لمدة عام، قبل الإفراج عنها يوم الاثنين الماضي، قولها إن ”الإقامة الجبرية شكل سيء للغاية من العقوبة، لا أحد يشعر بالأسف من أجلك، يعتقدون أنك فقط تجلس في المنزل ولست في السجن، لكن في الواقع فإنك محروم من الكثير من الأشياء وأنت معزول تماماً عن العالم“.

وأوضحت الصحيفة أنه ”في أكثر مثال صارخ على قيام الكرملين بحرمان قطاع كامل من المجتمع من المشاركة بالانتخابات، قامت السلطات الانتخابية في إحدى ضواحي نوفوسيبيرسك، ثالث أكبر مدينة في روسيا، مؤخراً باستبعاد 12 من مرشحي المعارضة، من أصل 17 مرشحاً، بسبب صلاتهم المزعومة بزعيم المعارضة نافالني، بناءً على عدد قليل من الصور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك“.