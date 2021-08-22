أهابت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا بمواطني الدولة توخي الحيطة والحذر مع اقتراب العاصفة الاستوائية أوميس في المناطق الجنوبية من جمهورية كوريا اليوم الأحد.

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تنويه مهم من سفارة دولة الإمارات في كوريا والان مع التفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012