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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تنويه مهم من سفارة دولة الإمارات في كوريا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021
أهابت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا بمواطني الدولة توخي الحيطة والحذر مع اقتراب العاصفة الاستوائية أوميس في المناطق الجنوبية من جمهورية كوريا اليوم الأحد.
ونصحت السفارة المواطنين باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية المعنية.
كما تدعو المواطنين للتواصل في الحالات الطارئة الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر الرقم 9718044444 + والتسجيل في خدمة تواجدي.