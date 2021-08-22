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عاجل.. تنويه مهم من سفارة دولة الإمارات في كوريا

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محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أهابت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في جمهورية كوريا بمواطني الدولة توخي الحيطة والحذر مع اقتراب العاصفة الاستوائية أوميس في المناطق الجنوبية من جمهورية كوريا اليوم الأحد.

 

ونصحت السفارة المواطنين باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية المعنية.

 

كما تدعو المواطنين للتواصل في الحالات الطارئة الاتصال بمركز الاتصال التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر الرقم 9718044444 + والتسجيل في خدمة تواجدي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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