شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان : 10 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان اليوم الأحد 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 6 حالات عدوى محلية ، و4 حالات من الخارج، مع عدم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.آيه" اليوم أن 3 من حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيلها في تايبيه، كما تم تسجيل حالة واحدة في كل من نيو تايبيه، وتاويوان ويونلين.

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و926 حالة، منها 14 ألفا و338 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 أيار/مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وحتى الأن، تم تسجيل 828 حالة وفاة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-"، من بينها 816 حالة منذ 15 أيار/مايو الماضي.