شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين يزور السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم، زيارة رسمية للسودان تستغرق يومين.

ويلتقي غراندي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين ويزور ولايتي كسلا والقضارف للوقوف على أوضاع اللاجئين الإثيوبيين في المعسكرات وتفقد أوضاعهم.

كما تشمل الزيارة كذلك الوقوف على الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع رفيع المستوى حول الحلول المستدامة للاجئين والنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في السودان وجنوب السودان والذي يأتي بمبادرة من الإيقاد بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وذلك على هامش أعمال قمة رؤساء دول وحكومات الإيقاد المزمع انعقادها في نوفمبر المقبل.