شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أفغان في فوضى بمحيط مطار كابول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد أن سبعة مدنيين أفغان قتلوا في أعمال فوضى وقعت في محيط مطار كابول، في وقت لا يزال فيه عشرات الآلاف من الأشخاص يحاولون الفرار من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وجاء في بيان متحدث وزارة الدفاع :"لا تزال الظروف على الأرض صعبة للغاية، لكننا نبذل قصارى جهدنا لإدارة الوضع بأمان".

ويؤكد سقوط حالات وفاة على يأس كثير من الأفغان ممن عملوا مع القوات الدولية خلال العقدين الماضيين أو عملوا في مجالات مثل حقوق الإنسان ويخشون على حياتهم، حيث يحاول كثيرون الدخول أو إدخال أفراد عائلاتهم إلى داخل المطار.