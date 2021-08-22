شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يستهدف مواقع في قطاع غزة بالصواريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت طائرات حربية إسرائيلية الليلة الماضية، بعدد من الصواريخ العديد من المواقع في قطاع غزة، وأوقعت أضراراً بممتلكات المواطنين.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بعدد من الصواريخ موقعاً في منطقة الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعاً غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ودمرته وألحقت أضراراً بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.