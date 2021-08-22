القبض على متهم بقتل طفل نتيجة الرمي العشوائي في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية، أن "مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس وبإشراف مدير القسم العميد كاظم زغير موسى، ألقت القبض على متهم بقتل طفل يبلغ من العمر (13) عاماً بعد حدوث مشاجرة وإطلاق نار في ناحية السلام التابعة للقضاء المذكور".وأضافت، أن "المشاجرة حدثت بتاريخ (2021/8/12) بين طرفين عشائريين باستخدام الأسلحة، وبعد وقوع أحد الأطفال ضحيةً للرمي العشوائي وإصابة طفل آخر وتشخيص المتسبب بإطلاق النار وصدور مذكرة اعتقال بحقه وفق أحكام المادة (406 القتل العمد)، تم القبض عليه بعد جهود أمنية متميزة".

وتابعت المديرية، أنه "تم إيداع المتهم التوقيف واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولياً".

