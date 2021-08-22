بالفيديو.. حكم 'ينطح' لاعباً في مباراة كرة قدم

بغداد - ياسين صفوان - شهدت مباراة جمعت بين فريقي "بارنيشيا" و"سان لويس كويلوتا" في دوري الدرجة الثانية التشيلي، حدثاً غريباً كان بطله حكم ولاعب من "بارنيشيا".

حيث قام الحكم "كلاوديو أراندا غونزاليس"، بتوجيه نطحة للاعب "بارنيشيا"، "بوريس ساغريدو"، بعد دخولهم قي نقاش حاد. فما كان من اللاعب سوى السقوط أرضا، فيما احتج لاعبو "بارنيشيا" على تصرف الحكم الذي ذهب إلى اللاعب لتقييم حالته.



وفتحت لجنة الحكام في الاتحاد التشيلي لكرة القدم تحقيقًا في الحادثة، ومن المتوقع ان يتعرض الحكم لعقوبة قاسية على اثر ذلك التصرف.