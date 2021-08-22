أمير قطر يحدد موعد أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، بأن "الأمير تميم أصدر مرسوما ينص على تحديد الثاني من أكتوبر 2021 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى"، مشيرة إلى أن "المرسوم يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره".وسيتم في الانتخابات القادمة اختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى (أي 30 من أصل الأعضاء الـ45)، فيما سيعين الأمير الأعضاء الباقين.

وستنقسم قطر إلى 30 دائرة انتخابية سيتم انتخاب مرجح واحد عن كل منها لتمثيلها في الهيئة التشريعية القادمة.

الى ذلك دعا رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يدعو المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في أول انتخابات تجرى في تاريخ دولة قطر لتشكيل مجلس الشورى المنتخب.

