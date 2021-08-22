شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمام غير مسبوق بالرياضة ومشاركة مصرية فاعلة بالمحافل الدولية..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الدولة اهتماما كبيرا بإعداد الشباب وتأهيلهم فكريا وبدنيا باعتبارهم الشريحة الأكبر من السكان، والأكثر ديناميكية وقدرة على المشاركة في العمل الوطني في ضوء توجيهات القيادة السياسية، فهم ذخيرة المستقبل وعماد الأمة التي لا ترقى إلا بسواعد أبنائها الشباب وإدراگا لأهمية توظيف الطاقات الهائلة للشباب في دفع عجلة التنمية.

ومن هذا المنطلق تحرص الدولة على توفير الخدمات الشبابية والرياضية لإعداد وصقل وتنمية الكوادر البشرية وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة الفاعلة في صنع القرار، وذلك من خلال مجموعة من الآليات تشمل التوسع في إنشاء وتطوير المراكز والمدن الشبابية والاستادات والصالات والملاعب الرياضية، وتنظيم المسابقات الشبابية والرياضية، والمشاركة في البطولات والمحافل الدولية، ورعاية الموهوبين والمبتكرين من الشباب .