أبوظبي تحدث قائمة الدول والأقاليم المسموح بالسفر منها بدون حجر صحي

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أصدرت حكومة أبوظبي قائمة محدثة للدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الحاجة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي.



ونشر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي قائمة تضم 33 دولة ومنطقة وإقليماً، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، 22 أغسطس الجاري.

`فيما يلي القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي:

• أستراليا

• أرمينيا

• الأردن

• ألبانيا

• البحرين

• التشيك

• السعودية

• السويد

• الصين

• الكويت

• ألمانيا

• المجر

• النمسا

• أوكرانيا

• إيرلندا

• بروناي

• بلجيكا

• بلغاريا

• بولندا

• تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

• رومانيا

• سنغافورة

• سويسرا

• سيشيل

• صربيا

• كندا

• كوريا الجنوبية

• مالطا

• موريشيوس

• مولدوفا

• نيوزيلندا

• هولندا

• هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

ممرات السفر الآمنة

إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، فلن يُطلب منك أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي و الدول التالية:

البحرين

اليونان

سيشل

صربيا