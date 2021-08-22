مساعدات أمريكية عاجلة إلى هايتي لمواجهة آثار الزلزال المدمر

محمد الفلاح - الأحد 22 أغسطس 2021

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وصول قطعة بحرية من الأسطول الرابع/القيادة الجنوبية، إلى هايتي لتقديم المساعدات اللازمة، مع ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر.



ووصلت سفينة "يو إس إس أرلنجتون"، إلى ميناء سان أنطونيو في سواحل هايتي لبدء عمليات المساعدة الإنسانية والإغاثة لدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في أعقاب زلزال بقوة 7.2 درجة ضرب هايتي في 14 أغسطس/آب 2021.

وتحمل السفينة أرلينجتون ما يقرب من 600 بحار ومشاة البحرية، بمن في ذلك أفراد الخدمة الوطنية، لتقديم الدعم والمساعدة الإنسانية.

وتضاعفت أرقام ضحايا الزلزال الأخير في هايتي بشكل مخيف منذ السبت الماضي؛ حيث تم تسجيل 2189 حالة لقيت حتفها.

وبحسب سلطات الحماية المدنية في هايتي الأربعاء الماضي، فإن الحصيلة المؤكدة لعدد من لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت ارتفعت إلى 2189.

وعرقلت سيول وأمطار غزيرة خلال الأيام الماضية جهود البحث عن ناجين ومساعدة من فقدوا منازلهم أو من هم بحاجة للغذاء والماء.