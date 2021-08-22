بينيت إلى واشنطن هذا الأسبوع لبحث "خطة كبح جماح" إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، خطة لكبح جماح التصرفات الإيرانية.

وقال بينيت في تدوينة على حسابه في "فيسبوك": "سأقوم في وقت لاحق من هذا الأسبوع بزيارة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضاف أن "هناك العديد من المواضيع المطروحة على الطاولة وهي غزة وسوريا ولبنان وتوطيد العلاقات بيننا، لكن بالدرجة الأولى سنناقش التصرفات الإيرانية والخطة لكبح جماحها".

ولم يكشف تفاصيل الخطة التي يتحدث عنها.

وتابع بينيت: "بعد عودتي إلى هنا سألتقي بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (رهنًا بوضع الكورونا)، وبعد ذلك من المتوقع أنني سأغادر البلاد للقاء الرئيس المصري".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "الهدف هو تعزيز علاقات الصداقة التي تربطنا بهذه الدول، وترسيخ مكانة إسرائيل في المنطقة والعالم، وتقوية الاقتصاد، وضمان تفوقنا العسكري أمام أعدائنا دائمًا".

ولقاء بينيت والرئيس الأمريكي هو الأول بينهما منذ ترؤسه للحكومة ووصول الأخير إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

وكان مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل سلم بينيت الأسبوع الماضي دعوة لزيارة مصر ولقاء السيسي.