أرقام مفزعة لـ"جنود الاكتئاب" في الجيش البريطاني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار 5 سنوات مضت، ظل نحو 60 ألف جندي بريطاني يواظبون على تناول مضادات الاكتئاب أو الحبوب المنومة.

وبحسب تقرير صغير نشرته صحيفة (ذا صن) فإن أرقام وزارة الدفاع البريطانية تشير إلى أن 43 ألف جندي قد تناولوا مضادات الاكتئاب، كما حصل 16 ألفاً آخرون على مهدئات ليلية منذ عام 2016.

وبدا واضحا تضاعف أعداد الجنود الحاصلين على مضادات الاكتئاب؛ حيث لم يتجاوز عددهم في عام 2013 نحو 4300 فرد فقط.



واستمر عدد الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة وغيره من حالات الصحة العقلية بالجيش البريطاني في الارتفاع خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ عام 2016 ، يُعتقد أن ما يصل إلى 60 من أفراد القوات المسلحة قتلوا أنفسهم.



وتتحدث تقارير وزارة الدفاع البريطانية عن إن حوالي 4% من القوات يتعاطون حاليًا مضادات الاكتئاب مقارنة بالمواطنين البريطانيين، والتي تبلغ حوالي 17%.

وفي تعقيب منه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "يتم وصف جميع الأدوية التي تُعطى للأفراد العسكريين من قبل أطباء مدربين بما يتماشى مع المعايير والإرشادات المحددة".