بايدن يهاتف محمد بن زايد ويشكر الإمارات لدورها في عمليات الإجلاء بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، للتعبير عن تقديره لدعم دولة الإمارات لعمليات الإجلاء من أفغانستان.

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فقد أعرب بايدن عن تقديره لدعم دولة الإمارات، في إجلاء مواطني الولايات المتحدة والدول الشريكة والمواطنين الأفغان من أفغانستان.

وقال الرئيس الأمريكي: "نقدر عالياً جهود دولة الإمارات الإنسانية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول ثالثة".

وأضاف أن "هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة".

كما تبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأمريكي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات في الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل معاً لمواجهة هذه التحديات.



وسبق أن وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشكر لدولة الإمارات ومملكة البحرين والكويت ودول أخرى لمساعدة بلاده في عمليات الإجلاء من أفغانستان.



وما بين الاستضافة والإجلاء تواصل يد الإمارات الإنسانية عملها بفاعلية شهد لها الجميع بعد أن قامت بتسهيل عمليات الإجلاء لنحو 8,500 من الأجانب من أفغانستان وذلك باستخدام طائراتها وعبر مطاراتها.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية بالتزامن مع قيام دولة الإمارات مؤخراً، بتسهيل مغادرة عشرات الرحلات الجوية التي تقل مئات المواطنين الأجانب من أفغانستان، بما في ذلك عدد من الدبلوماسيين والموظفين من مختلف الجنسيات والعاملين بالمنظمات غير الحكومية إلى مطارات الدولة.



وجهت المملكة المتحدة، الشكر لدولة الإمارات على الدعم الذي قدمته في عملية إجلاء مواطنين بريطانيين وأفغان من أفغانستان.